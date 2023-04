Borsa: l'Europa allunga con Wall Street, Milano +1,46%

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Le Borse europee accelerano con l'avvio di Wall Street. I listini sono trainati, da una parte, dalle banche con Ubs di slancio (+4% il titolo) in scia al ritorno di Ermotti alla guida, dall'altra, dai tecnologici, già galvanizzati in Asia dal piano per dividere in sei società Alibaba.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre un punto. Tra le singole Piazze Milano, con il Ftse Mib, segna un +1,46%, Francoforte guadagna l'1,23%, Parigi l'1,49% e Londra sfiora l'1%.

Nelle commodity il gas scende sotto i 43 euro al megawattora, limando il rialzo a mezzo punto percentuale. Per il petrolio è sopra i 74 dollari al barile il wti (+1,24%) mentre il brent è ampiamente oltre i 79 dollari (+1,12%).

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 183 punti con il rendimento del decennale italiano poco mosso al 4,13%. Quanto ai cambi, l'euro è piatto a 1,0846 dollari. (ANSA).