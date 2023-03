Borsa: Hong Kong, balzo in apertura a +2,73% con Alibaba

(ANSA) - PECHINO, 29 MAR - La Borsa di Hong Kong balza in apertura in scia all'euforia innescata sui titoli tecnologici dal maxipiano di ristrutturazione di Alibaba (+13,5%), gruppo fondato da Jack Ma avviato a dividere le sue attività in sei differenti unità di business quotabili: l'indice Hang Seng segna un rialzo del 2,73%, a 20.324,00 punti.

Sugli scudi i titoli tecnologici: Tencent sale del 3%, mentre JD.com - la rivale di Alibaba - guadagna il 5%. Bene anche Baidu, in rialzo di oltre il 3%. L'indice Hang Seng Tech, a conferma della buona intonazione del settore, mette a segno un progresso del 3,3%. (ANSA).