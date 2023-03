Pnrr: Romano Gotsch (Epo), è spinta a innovazione per Italia

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il Pnrr potrà rappresentare "una spinta all'innovazione per l'Italia", anche "per le Pmi, dalle quali già arrivano segnali promettenti" sul fronte dei brevetti.

Lo afferma Roberta Romano Götsch, Chief sustainability Officer dell'Epo, l'ufficio europeo dei brevetti in occasione della diffusione dei dati 2022 che vedono il nostro paese mantenere il posto in classifica con quasi 5000 domande.

"Sono molto ottimista - spiega in una conversazione con l'ANSA - anche perchè l'Italia ha visto negli ultimi sette anni una crescita continua delle domande di brevetti con una piccola flessione quest'anno rispetto al 2021 quando c'era stato un balzo post-pandemia". "E' segno - aggiunge - che l'Italia ha un motore dell'innovazione che funziona con numeri di tutto rispetto" e che peraltro "non si concentrano solo al Nord dove ci sono risultati assoluti maggiori ma si registrano anche buone crescite percentuali in regioni del Sud".

Il nostro paese si sta dando da fare anche sul fronte della transizione ecologica. "Ci sono dati promettenti sugli imballaggi e nel comparto delle macchine elettriche e degli apparti (+5,4%) come le batterie. Certo i brevetti nei trasporti subiscono un calo del 9%, un ribasso che sta vivendo anche la Germania. Va ricordato poi che Stellantis non è compresa nei dati italiani e così non lo sono i brevetti sulla tecnologia dell'auto elettrica". (ANSA).