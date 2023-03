Mcc, nel 2022 utile a 37,8 milioni di euro

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Mediocredito Centrale segna, nel 2022, il primo utile dalla nascita del gruppo nell'ottobre 2020.

Il gruppo Mcc, che ha rafforzato alla fine dell'anno il capitale con l'emissione di un prestito subordinato Tier 2 per un ammontare pari a 70 milioni, ha riportato un risultato netto consolidato 2022 ha raggiunto i 37,8 milioni, di cui 36,2 milioni di competenza del gruppo, rispetto ad una perdita dell'esercizio 2021 pari a -31,7 milioni. All'utile della capogruppo Mcc, pari a 19,6 milioni (86,5 milioni nel 2021) si contrappone la perdita registrata dalla Banca Popolare di Bari, pari a -45,3 milioni (-171 milioni nel 2021). Sul bilancio poi gli effetti di consolidamento positivi per complessivi 60,6 milioni (52 milioni a fine 2021). Hanno inciso anche l'utile della Cassa di Risparmio di Orvieto, pari a 2,6 milioni a cui si aggiungono l'utile di Bp Broker per 0,3 milioni. (ANSA).