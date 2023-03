La partnership tra Adidas e Beyoncé verso la rottura

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Dopo la fine della partnership per la produzione delle scarpe Yeezy con il rapper Ye, al secolo Kanye West, Adidas si avvia a chiudere anche il suo rapporto con la pop star Beyoncé. In questo caso non centrano le uscite antisemite che avevano spinto il colosso tedesco a prendere le distanze da Ye ma i risultati deludenti della linea Adidas X Ivy Park sviluppata assieme alla cantante texana.

La partnership, riferisce il Wall Street Journal dando corpo alle indiscrezioni riportate da The Hollywood Reporter, sarebbe infatti ai titoli di coda e dovrebbe chiudersi nel corso dell'anno.

Adidas si era alleata con Beyoncé nel 2019 allo scopo di creare una linea collegata al marchio della cantante Ivy Park.

Il lancio della prima collezione, nel 2020, era stato funestato dall'arrivo del Covid. Ma anche successivamente le vendite non sono state all'altezza delle aspettative di Adidas: nel 2022, riferisce il Wsj, la linea ha generato 40 milioni di dollari di ricavi contro i 250 milioni preventivati da Adidas. (ANSA).