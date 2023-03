Borsa: Milano sale con Europa e Deutsche Bank, ok Unicredit

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,8% in linea con le altre Borse europee che anche oggi appaiono rinfrancate dalla partenza in rialzo di Deutsche Bank che sale del 2% a 9,2 euro.

A Milano Tenaris cresce del 2,6%, seguita da Unicredit in aumento del 2,5% ed è il titolo migliore nel settore bancario, dove Mps sale di oltre un punto percentuale dopo lo scivolone di ieri. Tra i titoli principali bene anche Tim (+1,8%), mentre Recordati e Inwit perdono qualche frazione di punto.

Spread Btp stabile sui 183 punti base, con euro, petrolio e oro piatti. (ANSA).