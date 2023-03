Borsa: Milano positiva, corrono Unicredit e Tim

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Piazza Affari termina positiva (+0,47%) e fa meglio degli altri listini europei, in una clima più sereno sulle banche anche se i timori di nuovi attacchi speculativi non sono tramontati del tutto dopo i casi Credit Suisse e Deutsche Bank.

Unicredit (+4,38%) è in in vetta grazie anche al via libera della Bce al riacquisto di azioni proprie. Più caute intesa (+0,97%) e Mps (+0,98%).

In luce pure Tim (+2,5%) sull'ipotesi di un aumento di 2 miliardi dell'offerta di Cdp per la rete.

Bene poi i petroliferi Tenaris (+2,97%) ed Eni (+1,93%) in una buona giornata per i titoli delle energia e col petrolio in recupero.

In fondo al listino principale scivola Stm (-2,85%). (ANSA).