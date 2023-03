Borsa: Milano (+0,5%) tiene con Europa, incerti i future Usa

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Lieve contrazione degli aumenti nelle Borse europee con Deutsche Bank che ha invertito la tendenza e ora scende di un punto percentuale sotto la soglia dei nove euro. In un clima incerto le Borse migliori sono quella di Madrid, che sale dello 0,6%, e di Milano, in aumento di mezzo punto percentuale.

In rialzo dello 0,3% Londra, Parigi e Francoforte, con Amsterdam più cauta in crescita dello 0,1%. Piatti i listini azionari di Mosca, con il gas che cede il 2,5% a 41,5 euro al Megawattora. In lieve rialzo a 185 punti base lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni.

In questo contesto in Piazza Affari Tenaris e Tim tra i titoli maggiori salgono del 2,4%, con Eni in aumento di due punti percentuali. Mps, sempre molto volatile, dopo una partenza positiva cede circa mezzo punto. Deboli Stm e A2a, in calo entrambi dell'1,3%. (ANSA).