A marzo risale la fiducia dei consumatori e delle imprese

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - A marzo 2023 è cresciuto per il secondo mese consecutivo l'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 104,0 a 105,1), e dopo la stabilità del mese scorso torna a crescere anche dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese che passa da 109,2 a 110,2. E' quanto rileva l'Istat precisando che per le imprese l'aumento dell'indice è trainato dall'industria e, in misura minore, dai servizi. Per i consumatori invece, la dinamica positiva dell'indice di fiducia è la sintesi di valutazioni in deciso miglioramento sulla situazione economica generale e su quella corrente e di opinioni improntate alla cautela sul quadro personale e futuro. (ANSA).