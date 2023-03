Superbonus: Giorgetti,favorevole a detrazioni fino a 20 anni

(ANSA) - TRIESTE, 27 MAR - "Oggi è l'ultimo giorno per gli emendamenti" al decreto superbonus "e speriamo di dare risposte risolutive. Io sono assolutamente favorevole al sistema delle detrazioni: 5, 10 anche 20 anni. Il principio è che non si debba passare necessariamente dal sistema della cessione che è fallito e che ha mandato in tilt il sistema delle banche e di chi devono acquistare". Così il ministro dell'Economia Giorgetti. Si va verso l'allungamento della possibilità di detrarre? "Ho visto polemiche, ma come governo penso sia una cosa giusta per i cittadini e che non comporti problemi per la finanza pubblica. Quindi perché no? Anzi assolutamente sì".

(ANSA).