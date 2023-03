Intesa, Pnrr e obiettivi Esg guidano le strategie delle Pmi

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Piccole e medie imprese attente al business, ma anche all'impatto che esso genera sulla società e sul territorio, che pongono al centro delle proprie strategie gli obiettivi Esg e le tematiche del Pnrr. E' questo il bilancio della quarta edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi, che si chiude oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con un evento realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti.

"Le 140 aziende che anche quest'anno hanno condiviso con Intesa Sanpaolo il percorso di Imprese Vincenti emergono come testimonial del made in Italy e della capacità esemplare di cogliere i nuovi stimoli e trasformare la propria visione anche in logica Esg", afferma Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, al termine di questo roadshow, partito lo scorso ottobre, che in 14 tappe ha attraversato l'Italia dando voce a realtà imprenditoriali che si sono mostrate capaci di reagire alle incertezze del contesto macro-economico investendo in piani di rilancio e trasformazione nei settori chiave indicati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: digitalizzazione e competitività, sostenibilità e transizione ecologica, innovazione, ricerca e istruzione o welfare e salute. (ANSA).