Germania: un mega-sciopero blocca i trasporti pubblici

È iniziato a mezzanotte il mega-sciopero dei trasporti pubblici in Germania che paralizzerà per 24 ore la circolazione aerea, ferroviaria, nevale, e in almeno sette Laender anche quella urbana. Lo sciopero era stato convocato venerdì dai sindacati Verdi e Evg, che chiedono un aumento dei salari. Lo stop dei voli riguarderà almeno 380 mila passeggeri, secondo l'associazione ADV degli scali aeroportuali. Il sindacato Verdi chiede un aumento del 10,5% e almeno 500 euro in più in busta paga, mentre Evg rivendica un incremento di minimo 650 euro mensili.