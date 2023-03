Calderone, puntiamo su immigrazione qualificata e formazione

(ANSA) - UDINE, 27 MAR - "Puntiamo su immigrazione qualificata e formazione dei lavoratori non perché non vogliamo essere accoglienti, ma perché abbiamo una forte richiesta delle imprese di avere manodopera qualificata". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone a margine di un incontro con le categorie economiche organizzato dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine, soffermandosi sul nuovo decreto flussi.

Questo, ha proseguito Calderone, "cambia le modalità con cui in futuro affronteremo il tema del lavoro degli immigrati. Avrà valenza triennale e andrà a potenziare tutti quegli ingressi che saranno il frutto di accordi internazionali e in cui saremo in grado di formare anche i lavoratori in loco e di concludere qui la loro formazione". (ANSA).