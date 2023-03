Calderone, il Mia prevede anche un accompagnamento al lavoro

(ANSA) - UDINE, 27 MAR - "Il Mia è un intervento che ha una duplice natura: da un lato è rivolto ai nuclei familiari che hanno bisogno di sostegno, dall'altro comprende il grande tema dell'accompagnamento al lavoro che è assolutamente prioritario per rispondere alle esigenze di chi offre lavoro e non trova manodopera". Lo ha spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone a margine di un incontro con le categorie economiche organizzato dalla Cciaa.

"Sul provvedimento, che riguarda le nuove politiche di inclusione attiva - ha aggiunto - siamo a buon punto e lo porteremo all'attenzione del Cdm. Il nostro obiettivo - ha spiegato - è individuare una misura che renda ancor più partecipe il territorio della necessità di prendere in carico in modo ampio e multidimensionale i soggetti che sono in condizione di fragilità e hanno bisogno di essere sostenuti". (ANSA).