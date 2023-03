Borsa: Milano rimbalza con l'Europa e con Deutsche Bank

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Dopo il calo accusato venerdì in scia alla nuova ondati di timori sul settore bancario, prima seduta della settimana positiva per Piazza Affari sostanzialmente in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib ha concluso in rialzo dell'1,22% a 26.206 punti, l'Ftse All share in aumento dell'1,09% a quita 28.343.

Nel Vecchio continente la Borsa migliore è stata quella di Madrid che ha segnato una crescita finale dell'1,4%, seguita da Francoforte in aumento dell'1,1% con Deutsche Bank rimbalzata del 6% e recuperando quota nove euro. Più cauto il listino di Parigi che ha chiuso in rialzo dello 0,9%, Londra (+0,8%) e soprattutto Amsterdam, in crescita finale dello 0,5%.

Acquisti sui listini azionari di Mosca, con l'indice Moex in rubli in aumento finale di due punti percentuali e l'Rtsi in dollari in crescita del 2,4% anche grazie al gas che recupera il 3% rispetto alla conclusione di venerdì a 42 euro al Megawattora.

Spread tra Btp e Bund a 10 anni invece in ribasso: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 183 punti base contro i 187 dell'avvio, con consistenti tensioni sui titoli di Stato tedeschi e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,05%.

In questo quadro in Piazza Affari, con le banche generalmente tranquille, spiccano i rialzi oltre i tre punti percentuali di Saipem e Iveco, con Recordati in crescita del 2,9%, Leonardo del 2,8% e Italgas con Prysmian del 2,7%. In aumento finale dell'1,7% Tim, mentre Diasorin ha ceduto il 3,9% con i conti che secondo gli analisti hanno accusato l'affievolimento dell''effetto-Covid'.

Fuori dal listino principale la sempre volatile Mps ha invece fallito il rimbalzo con il titolo che ha perso il 3,53%, a 1,88 euro alla riapertura dei mercati dopo la presentazione della lista del Tesoro per il rinnovo del Cda, che ha confermato Luigi Lovaglio alla carica di amministratore delegato e candidato Nicola Maione alla presidenza. (ANSA).