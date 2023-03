Borsa: Milano +0,83% dopo lo strappo dell'avvio, bene le banche

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - La Borsa di Milano, partita con il piede giusto insieme alle altre Piazze europee, lima lo strappo dell'avvio. Il Ftse Mib segna un +0,83% a 26.101 punti con i bancari che tengono: Unicredit segna un 1% Intesa Sanpaolo (+0,88%).

Lo spread tra Btp e Bund cala a 184 punti mentre il rendimento del decennale italiano, pur riducendosi, resta sopra la soglia del 4% Sulla parità Mps (+0,3%) dopo la definizione da parte del Mef della lista per il cda con Lovaglio confermato come ad. Tra i big in cima Prysmian (+2,5%), seguita da Cnh Industrial (+1,35%) Cedono Eni (-0,23%) e Nexi (-0,37%). Poco mossa Tim (+0,28%).

