Borsa: l'Europa tiene con l'indice Ifo, spread stabile a 184

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Le Borse europee, dopo il buon avvio, mettono la retromarcia anche se restano positive con il supporto dell'indice Ifo sopra le attese e in miglioramento. La lente è sempre sui bancari con Deutsche Bank osservato speciale e che dopo lo slancio dell'avvio anche con un +7%, inverte a -0,5%.

Gli analisti ritengono che non seguirà Credit Suisse. Kepler sottolinea che le preoccupazioni del mercato "iniziano a essere irrazionali".

L'indice del settore bancario sale di oltre mezzo punto in linea con lo Stoxx 600. I maggiori acquisti arrivano sui titoli legati alla salute e agli industriali. Milano è tra le migliori con il Ftse Mib a 0,95% a 26.134 punti. Prysmian (+3%) sempre in vetta.

Tra le altre Piazze, Francoforte segna un +0,7%, Londra un +0,6% e Parigi un +0,71%.

Lo spread tra Btp e Bund resta stabile nell'area dei 184 punti così come il rendimento del decennale italiano sopra il 4%. Per quanto riguarda le commodity il future sul petrolio sono positivi con il wti vicino ai 70 dollari al barile (+0,84%) e il brent oltre i 75 dollari (+0,88%). Sale anche il gas che si porta oltre i 42 euro al megawattora (+2,5%). Infine per quando riguarda i cambi l'euro è poco mosso e scambia a 1,0757 sul dollaro. (ANSA).