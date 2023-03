Borsa: l'Europa conferma il rimbalzo, Wall Street verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Le Borse europee confermano a metà seduta il rimbalzo con i bancari in recupero e l'euro che si apprezza sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,0765 sul biglietto verde. Anche i future su Wall Street sono positivi.

Sui listini prevale la fiducia con Deutsche Bank che a Francoforte sale del 3%, mentre si allentano le tensioni sui Credit default swap dell'istituto, gli strumenti utilizzati per proteggersi dalle insolvenze. Gli analisti di Kepler Chevreux sottolineano che "non è il prossimo Credit Suisse". Archiviato l'indice Ifo tedesco, sopra le attese e in miglioramento, il mercato guarda soprattutto alle banche centrali, con una serie di interventi programmati in settimana, tra cui anche la Lagarde venerdì, giorno in cui, peraltro, è in calendario l'inflazione nell'Ue. Tra le singole Piazze Milano è la migliore (Ftse Mib +1,49% a 26.272 punti) con Prysmian (+3,8%) e Terna (+3%) in testa. In recupero i bancari con Unicredit che guadagna l'1,12% Bper l'1,22%. Controcorrente Mps (-1,4%) mentre il Mef ha confermato nella lista per il nuovo cda Lovaglio come ad e indicato Maione alla presidenza. Lo spread tra Btpò e Bund è stabile a 184 punti, così come il rendimento del decennale italiano che resta sul 4%.

Francoforte sale, invece, dell'1,28%, Parigi dell'1,08% e Londra dello 0,75%. Fronte commodity il gas è sopra i 43 euro con la previsione di temperature più rigide e il blocco programmato per manutenzione di impianti in Norvegia. Per il petrolio è stabile sotto i 70 dollari il wti e il brent sopra 75 dollari.

(ANSA).