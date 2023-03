Borsa: Asia incerta, l'Europa e gli Usa attesi in rialzo

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso mentre i future su Wall Street e l'Europa sono positivi.

Gli investitori valutano il rischio di recessione e il suo impatto sui tassi di interesse. Per capire che aria tira negli istituti centrali saranno da ascoltare gli interventi dei loro esponenti a partire da quelli della Bce, tra i quali oggi Isabel Schnabel e la presidente Christine Lagarde che venerdì fa tappa in Italia, a Firenze.

Della Fed attesi Philip Jefferson, Thomas Barkin, John Williams e Christopher Waller.

Tra le singole Piazze Tokyo sale dello 0,33%, Hong Kong cede lo 0,82%, Shanghai lo 0,45% e Shenzhen è piatta ad un +0,05. Mentre Seul perde lo 0,24% e Sydney guadagna di un marginale 0,10%.

Per i trader, comunque, si prospetta un'altra settimana difficile, con la crisi bancaria che getta un'ombra sui mercati e gli occhi ancora puntati su Deutsche Bank nonostante le rassicurazioni arrivate da più parti sulla sua solidità.

Sul fronte macro in agenda, già oggi, l'indice Ifo sulla fiducia dei manager tedeschi. Negli Stati Uniti invece il dato più importante è quello sulla fiducia dei consumatori, domani atteso in calo per il terzo mese consecutivo. Infine, in Cina saranno pubblicati venerdì gli indici pmi manifatturiero e servizi, entrambi visti in rallentamento. E lo stesso giorno è in calendario l'inflazione nell'Ue. (ANSA).