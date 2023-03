Intesa, a Milano il bilancio di Imprese Vincenti 2023

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Le 'Imprese vincenti' di Intesa Sanpaolo saranno protagoniste domani a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, per tracciare un bilancio della quarta edizione del programma dedicato alla valorizzazione delle Piccole e medie imprese italiane. L'evento conclusivo di Imprese Vincenti, realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti e in programma lunedì 27 marzo alle 17.30, celebra le 140 Pmi che si sono presentate nel corso del roadshow, che in 14 tappe, dallo scorso ottobre, ha attraversato tutta Italia. Un viaggio che ha coinvolto imprese che spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione nei settori chiave indicati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo i saluti di Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana, e di Virginia Borla, executive director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, l'apertura dei lavori è affidata a Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, seguito dall'intervento di Valerio De Molli, managing partner e ceo The European House-Ambrosetti. L'evento prosegue con una tavola rotonda su 'Pnrr e transizione sostenibile e digitale per la crescita e la competitività delle Pmi italiane' con gli interventi di Enrico Giovannini, direttore scientifico Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS, di Anna Roscio, executive director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, di Stefano Serra, presidente Fondazione Its Mobilità Sostenibile, Meccatronica Aerospazio Piemonte, di Marta Testi, amministratore delegato Elite, e di Francesco Ubertini, vicepresidente Fondazione Icsc. A chiudere i lavori, una riflessione a due voci, quella di Federico Pendin, presidente Fondazione San Nicolò, e di Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. L'evento è trasmesso in diretta streaming sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo e su ANSA.it (ANSA).