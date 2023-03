Piazza Affari chiude in forte calo (-2,2%) con le banche

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Chiusura in forte calo per Piazza Affari in una seduta difficile per tutte le Borse europee, finite sotto pressione per il timore di nuove situazioni di fragilità nel comparto bancario. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo del 2,23% a 25.892 punti. (ANSA).