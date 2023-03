Lo spread Btp-Bund chiude a 188, il rendimento scende al 4%

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Lo spread Btp-Bund ha chiuso la seduta in rialzo di un punto base, a quota 188. In flessione i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona, oggetto di acquisti in un contesto di avversione al rischio: quello del Btp si è ridotto di cinque punti base, al 4%, mentre quello del Bund è sceso di quasi sette punti base, al 2,12%. (ANSA).