Borsa: Milano maglia nera con Iveco e le banche

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Piazza Affari chiude la seduta in coda ai listini europei, in una nuova giornata di tensione per il comparto bancario, dove Deutsche Bank è finita nel mirino degli investitori. Il Ftse Mib ha perso il 2,23% con Iveco (-5%), Banco Bpm (-4,1%), Unicredit (-4,1%) e Bper (-4%) in testa ai ribassi. Male anche Stm (-3,8%), Leonardo (-3,5%), Interpump (-3,3%) e Mps (-3,3%) di cui il Tesoro nelle prossime ore depositerà la lista per il rinnovo del cda. Segno meno anche per Tim (-2,7%), alle prese con la vendita della rete, Enel (-2,1%) e Generali (-1,9%) mentre si sono salvate dalle vendite Diasorin (+3,6%) e Recordati (+0,3%). Miglior titolo del listino Il Sole 24 Ore (+3,8%), in scia ai conti 2022 che hanno segnato il ritorno all'utile. (ANSA).