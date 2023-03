Borsa: l'Europa prosegue pesante con Wall Street, banche ko

Le Borse europee proseguono la seduta in forte ribasso dopo l'avvio in rosso di Wall Street mentre le banche continuano ad essere bersagliate dalle vendite, con Deutsche Bank finita nel mirino degli investitori dopo aver deciso il rimborso anticipato di alcuni bond subordinati. Milano cede il 2,34%, maglia nera del Vecchio Continente, in forza della sua esposizione al settore bancario, Parigi l'1,9%, Francoforte l'1,8% e Londra l'1,4% mentre a New York il Dow Jones cede lo 0,6% e il Nasdaq lo 0,5%.

Le rassicurazioni arrivate dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dalla Bce sullo stato di salute del colosso tedesco e delle banche europee non bastano a calmare i nervi scoperti degli investitori, con l'indice Stoxx del comparto bancario che cede il 3,5% e quello dell'energia che perde il 3,2%, in scia alla flessione del petrolio (-2%). L'avversione al rischio spinge gli investitori verso l'oro, in rialzo dello 0,8% a 1.993 dollari l'oncia, e verso i titoli di Stato, dove il Bund decennale riduce il rendimento di 9 punti base al 2,097% mentre si allarga a 189 punti base lo spread con il Btp, il cui rendimento scivola appena sotto il 4%, al 3,98%.