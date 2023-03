Borsa: l'Asia chiude debole appesantita dalle banche

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Le Borse asiatiche chiudono deboli appesantite dall'andamento negativo del comparto finanziario.

L'attenzione degli investitori si concentra sulle banche, dopo le crisi degli istituti di credito regionali degli Usa e del Credit Suisse e le parole del segretario al Tesoro Usa Janet Yellen.

Debole Tokyo (-0,13%). Sul mercato dei cambi, lo yen si apprezza sul dollaro a 130,20, sulle aspettative di una pausa della stretta monetaria da parte della Federal Reserve, e poco sopra 141 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso in calo Hong Kong (-0,9%), contrastata la Cina con Shanghai (-0,6%) e Shenzhen (+0,2%). In calo Seul (-0,4%), sale Mumbai (+0,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi dell'Eurozona, Francia, Germania, Regno Unito e Usa. Previsti anche il Pil della Spagna, la fiducia dei consumatori e le vendite al dettaglio dell'Inghilterra. Dagli Stati Uniti attesi gli ordini dei beni durevoli. (ANSA).