Borsa: a Tokyo apertura in leggero ribasso (-0,14%)

(ANSA) - TOKYO, 24 MAR - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, in seguito ai commenti del Segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, sulle modalità del piano di salvataggio della banche Usa in difficoltà, e con gli investitori che guardano alle prossime mosse della Federal Reserve, dopo l'aumento di un quarto di punto del costo del denaro.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,14%, a quota 27.380,94, e una perdita di 38 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a un livello di 130,70, e sull'euro a 141,50. (ANSA).