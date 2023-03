Landini, 'è il momento di scendere in piazza'

"Come Cgil pensiamo che di fronte alle politiche del governo e a provvedimenti che vanno nella direzione sbagliata ci sia bisogno di mettere in campo iniziative di mobilitazione. Discuteremo stasera" con Cisl e Uil "in che forma e in che modo".

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: "Mi auguro ci siano le condizioni stasera di poter definire un percorso di iniziative che parte dal discutere con le persone, ma è anche il momento di scendere in piazza e dare il senso di come la maggioranza del Paese chieda un cambiamento reale delle politiche economiche e sociali", per "una primavera di diritti e lavoro", dice.