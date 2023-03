Il franco svizzero si rafforza dopo Banca centrale sui tassi

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Si rafforza il franco sull'euro mentre la Borsa di Zurigo resta debole (-1%) dopo la decisione della Banca centrale svizzera di alzare i tassi dello 0,5% in linea con le attese.

Ancora segno meno per il Credit Suisse (-1,5%) che capitalizza ormai 3,2 miliardi di franchi dopo il salvataggio che l'ha data in sposa a Ubs (-1,47%). (ANSA).