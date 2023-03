Comitato Basilea, 'impariamo la lezione dalla crisi banche'

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il Comitato di Basilea, l'organismo che mette a punto le norme quadro internazionali sulle banche, annuncia di "voler fare il punto sulle implicazioni normative e di vigilanza", "per imparare la lezione dai recenti eventi" che hanno coinvolto le banche Svb e Credit Suisse. In una nota il comitato rivendica come tali eventi abbiano "ulteriormente sottolineato l'importanza di un sistema bancario globale solido" sostenuto da "una effettiva governance, pratiche di gestione del rischio, forte vigilanza e una cooperazione internazionale". Le riforme di Basilea III, rileva la nota, hanno aiutato il sistema bancario ad assorbire vari shock e mantenere i finanziamenti a famiglie e imprese in questi anni. I componenti del Comitato sono così tornati a chiedere l'attuazione completa delle norme di Basilea III il prima possibile. (ANSA).