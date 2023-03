Cambio al vertice di Fastweb, Walter Renna nuovo ceo

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Cambio al vertice per Fastweb con Walter Renna nominato nuovo ceo e Alberto Calcagno che lascia il gruppo dopo 23 anni. Calcagno ha deciso di presentare le dimissioni e lascerà l'azienda a fine settembre 2023. Il Consiglio di amministrazione ha nominato Walter Renna come nuovo ceo di Fastweb dall'1 ottobre 2023.

Renna è nel gruppo dal 2008."Accetto volentieri questa sfida e darò il meglio per proseguire la nostra storia di crescita insieme al management team e a tutti i colleghi", commenta Renna. (ANSA).