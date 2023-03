Borsa: l'Europa peggiora, Milano cede lo 0,9%, in luce Inwit

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Sono tornate tutte in ribasso le borse europee con Milano che perde lo 0,9% , Francoforte lo 0,8% e Parigi lo 0,7% malgrado i future su Wall Street in leggera crescita. All'indomani del ritocco dello 0,25% della Fed sui tassi e dell'intervento stamattina dello 0,5% da parte della Banca centrale svizzera (Zurigo cede ora lo 0,95%) dopo le crisi che hanno investito le banche, ancora osservate speciali in Borsa, i mercati attendono le decisione della Bank of England per contenere l'inflazione (Londra perde lo 0,87%) mentre la banca centrale norvegese ha anch'essa alzato i tassi dello 0,25% portandoli al 3%.

A Piazza Affari svetta Inwit (+4%) dopo le ipotesi di stampa su una possibile opa da parte di Ardian. il fondo francese è già secondo azionista della società delle torri alle spalle di Vantage Towers che a sua volta fa capo a Vodafone, Kkr e Global Infrastructure Partners (Gip) ed è già destinata al delisting.

