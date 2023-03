Borsa: l'Europa è poco mossa dai tassi della Bank of England

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Proseguono in calo del Borse europee alla luce del rialzo dei tassi dello 0,25% deciso dalla Bank of England in linea con le attese del mercato così come quello dello 0,5% della banca centrale svizzera e dello 0,25% di quella norvegese.

Mentre Londra perde lo 0,8% si rafforza la sterlina, complice anche l'indebolimento del dollaro per le scommesse su una politica meno da falco della Fed alla luce delle turbolenze bancarie. A Zurigo (-0,75%) soffre ancora Credit Suisse (-3,5%) dopo che il presidente della Snb ha escluso uno scorporo della rete svizzera e la Finma ha difeso la decisione di azzerare i bond At1. Male anche Ubs (-3,9%). In linea con gli indici le banche a Francoforte (-0,34%), Parigi (-0,24%) e Londra (-0,75%). A Milano (-0,3%) svettano Inwit sull'ipotesi di un'opa da parte di Ardian e Terna (+2%) all'indomani dei conti (+2%) mentre i risultati e la guidance fanno cadere Industrie De Nora (-7,7%), fuori dal paniere principale. (ANSA).