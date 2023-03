Banche italiane puntano sull'Open Finance, più investimenti

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Le banche italiane puntano sempre più sull'Open Finance, ovvero l'applicazione dell'innovazione alla finanza in maniera globale, con conseguente aumento degli investimenti. Come emerge dalla ricerca Cbi e Pwc Italia, presentata nell'evento organizzato a Roma, il "volume delle chiamate Api gestito da Cbi (circa il 90% del mercato domestico) ha registrato una crescita significativa rispetto all'anno precedente (+114%, 190 milioni chiamate totali)". In particolare il "crescente e deciso interesse del mercato è inoltre confermato da un incremento del numero dei player che hanno sviluppato servizi a valore aggiunto basati sulle logiche di Open Banking (+8% rispetto al 2021)". Secondo la ricerca i principali servizi utilizzati sono l'Account Aggregation (85%), il Check dell'Iban (62%) e il Personal Financial Management (62%). Per il futuro, invece, le banche dichiarano di voler puntare sui servizi di Digital Id & Onboarding (80%) Aggregationan (85%), Check dell'Iban (62%) e il Personal Financial Management (62%). La ricerca ha inoltre evidenziato come gli investimenti in servizi commerciali siano in costante crescita (+23% annuo) e abbiano raggiunto nel 2022 un valore medio per banca di quasi 1 milione di euro. La crescita si inserisce in una tendenza di rialzi a livello globale Nel 2021, oltre 60 Paesi avevano avviato iniziative in ambito Open Banking. Nel 2022, oltre 40 Paesi hanno iniziato a muoversi verso l'Open Finance. Nel 2022 il numero di Third Party Provider registrati è notevolmente aumentato (535, inclusa Uk; +12% rispetto a marzo 2021); (ANSA).