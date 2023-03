Utile netto di Terna cresce dell'8,6% a 857 milioni

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Terna chiude il 2022 con un utile netto pari a 857 milioni di euro, in crescita di 67,6 milioni di euro (+8,6%) rispetto ai 789,4 milioni di euro del 2021. I ricavi pari a 2.964,5 milioni di euro, registrano un aumento di 359,7 milioni di euro (+13,8%) rispetto al 2021. L'Ebitda (Margine Operativo Lordo) si attesta a 2.059,2 milioni di euro, in crescita di 204,4 milioni di euro rispetto al 2021 (+11%), principalmente per un miglior risultato delle Attività Regolate. L'ebit (Risultato Operativo) dell'esercizio, a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 725,7 milioni di euro, si attesta a 1.333,5 milioni di euro, rispetto ai 1.200,4 milioni di euro del 2021 (+11,1%). "Il dividendo 2022 - informa Terna in una nota - è pari a 31,44 centesimi di euro per azione, +8%. rispetto al 2021, in linea con la dividend policy".

Gli oneri finanziari netti del 2022, pari a 100,1 milioni di euro, rilevano un incremento di 21,2 milioni di euro rispetto ai 78,9 milioni di euro del 2021, dovuto principalmente all'aumento dell'inflazione, parzialmente compensato dai maggiori oneri finanziari capitalizzati.

Il risultato ante imposte si attesta a 1.233,4 milioni di euro, in aumento di 111,9 milioni di euro rispetto al 2021 (+10,0%).

Le imposte dell'esercizio sono pari a 355,4 milioni di euro, in crescita di 37,5 milioni rispetto al 2021 (+11,8%), essenzialmente per il maggior risultato ante imposte e per le maggiori sopravvenienze attive rilevate nell'esercizio precedente. Il tax rate si attesta pertanto al 28,8%, rispetto al 28,3% del 2021. Gli investimenti complessivi sono stati pari a 1.756,8 milioni di euro, in crescita del 15,5% rispetto ai 1.520,7 milioni di euro del 2021. (ANSA).