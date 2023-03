Panetta, 'la stretta della Bce va calibrata con prudenza'

"La nostra stretta va calibrata con prudenza", perché "sta già avendo un forte impatto sulle condizioni finanziarie e perché vogliamo evitare volatilità finanziaria indesiderata". Lo ha detto Fabio Panetta, membro del board della Bce, alla conferenza The Ecb and its Watchers XXIII.

"La politica monetaria deve restare pienamente adattabile agli sviluppi data l'incertezza prevalente, i lassi di tempo con cui opera e il rischio di improvvise tensioni finanziarie", ha aggiunto Panetta, sottolineando come questo richieda "un approccio dipendente dai dati, che non pregiudica future decisioni di policy e che riflette i rischi".