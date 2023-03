Palermo (Acea), 'aumentare gli investimenti sull'acqua'

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Nel settore idrico in Italia "c'è un tema di struttura societaria, ci sono pochi gestori industriali e tanti Comuni che operano in economia, e ciò comporta investimenti molto bassi. Gli investimenti devono salire". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, intervenendo al convegno "Aquae: la Terra ha sete di azioni concrete", organizzato dall'Università degli studi di Roma Foro Italico in occasione della giornata mondiale dell'acqua.

"Bisogna incrementare - ha sottolineato - sia gli investimenti straordinari che quelli ordinari, con un uso importante di nuove tecnologie per l'individuazione delle perdite".

"Ma per finanziare questi grandi interventi - ha osservato - bisogna riflettere anche su un sistema tariffario che consenta agli operatori la possibilità di recuperare finanziariamente tali investimenti. L'acqua è sviluppo e la gestione dell'acqua è un settore industriale. Questo è un tema sul quale non c'è sufficiente consapevolezza". (ANSA).