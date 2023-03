Inps, nel 2023 17,7 milioni pensioni, 231 miliardi la spesa

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Le pensioni vigenti al 1° gennaio 2023 sono 17.718.685 per il 77,2% di natura previdenziale e per il 22,8% di natura assistenziale. Lo si legge nell'Osservatorio sulle pensioni dell'Inps escluse le pensioni dei dipendenti pubblici secondo il quale l'importo complessivo annuo è pari a 231,0 miliardi di euro, di cui 206,6 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 24,4 miliardi da quelle assistenziali. Nel 2022 sono state liquidate 1.350.222 pensioni, il 46,5% delle quali di natura assistenziale. Nella distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni si osserva una forte concentrazione nelle classi basse: il 55,8% delle pensioni ha un importo inferiore a 750 euro. Il dato si riferisce alle singole pensioni (e non all'importo medio del reddito da pensione per pensionato). (ANSA).