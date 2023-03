Gruppo austriaco interessato a Wartsila a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 22 MAR - Dovrebbe sedere anche la Christof Industries al tavolo in programma per domani al ministero delle Imprese convocato per la vicenda Wartsila. Secondo quanto scrive Il Piccolo, anche il gruppo austriaco, forte dei suoi 4mila dipendenti e dei suoi progetti di investimento in oltre 40 Paesi, sarebbe interessato a rilevare l'azienda triestino-finlandese.

La Christof Industries supporta le aziende nella costruzione di impianti e nei servizi industriali con servizi e prodotti su misura, realizzando sistemi che definisce "sostenibili ed efficienti".

A questo punto sono tre le realtà interessate alla Wartsila: oltre al gruppo austriaco ci sarebbe una società legata al colosso giapponese Mitsubishi e un terzo soggetto dell'automotive il cui nome non è stato reso noto ma che sarebbe di origine italiana. Avrebbe invece manifestato disinteresse la tedesca Rheinmetall il cui nome era circolato nelle settimane scorse. (ANSA).