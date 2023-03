Borsa: Milano chiude in calo appesantita dalle banche

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - La Borsa di Milano (-0,12%) chiude in calo, in controtendenza rispetto agli altri listini europei in attesa della riunione della Fed sulla politica monetaria.

Piazza Affari ha risentito dell'andamento negativo delle banche.

Lo spread tra Btp e Bund sale a 184 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,16%.

Nel listino principale scivola Banco Bpm (-2,6%). In netto calo anche Mediolanum (-1,8%), Bper (-1,4%) e Unicredit (-1,2%).

Flessione più contenuta per Mps (-0,7%) e Intesa (-0,5%).

Contrastati i titoli dell'energia con il prezzo del petrolio in rialzo. Vendite per Tenaris (-1,1%) e Saipem (-0,2%) mentre sale Eni (+0,1%).

In ordine sparso anche le utility con il gas in calo ad un soffio dai 40 euro. In rialzo Hera (+0,7%) e Enel (+0,1%) mentre A2a cede il 2% e Erg lo 0,8%. Nel comparto dell'auto vola Iveco (+4%), piatta Stellantis (+0,06%) e in calo Cnh (-0,3%). Poco mossa Tim (+0,01%), dopo l'accordo per le uscite volontarie e mentre è alle prese con le due offerte per la Rete. Si mettono in mostra Leonardo (+1,7%), Amplifon (+1,4%) e Nexi (+1,3%).

(ANSA).