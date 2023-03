Borsa: l'Europa in rialzo in attesa della Fed, spread a 184

Le Borse europee prendono più coraggio in attesa della Fed. Lo sguardo è a quali mosse farà sui tassi. Il mercato si interroga se la banca centrale americana frenerà sul rialzo o andrà avanti. La previsione degli analisti è di uno 0,25%.

Nel frattempo l'euro si avvicina 1,08 dollari (1,0793) mentre l'indice d'area del Vecchio Continente sale di un quarto di punto con i future su Wall Street che restano negativi. In recupero soprattutto i bancari. Lo spread tra Btp e Bund è in lieve tensione e sale a 184 punti con il rendimento del decennale italiano che cresce al 4,18 per cento.

A Milano (Ftse Mib +0,14% a 26.590 punti) sono in evidenza Mps, Bper e Intesa Sanpaolo (+1%), Unicredit (+0,9%) e Fineco (+1,5%). Su queste ultime Equita ribadisce la propria preferenza. In un report viene sottolineato che gli istituti italiani sono ben equipaggiati per far fronte a un peggioramento del contesto macro, con solidi buffer di capitale e liquidità, mentre la dinamica dei tassi garantirà un livello di redditività più elevato rispetto al passato.



Giù l'energia con A2a (-1,6%), Terna (-1,12%), Snam (-0,96%).

Il prezzo del gas cede quasi il 4% sotto i 41 euro al megawattora ad Amsterdam Tra le altre Piazze, Parigi guadagna lo 0,34%, Madrid lo 0,49%.

La migliore è Francoforte (+0,64%). E' invece sulla parità Londra mentre il Regno Unito fa i conti con un'inflazione risalita a febbraio al 10,4% e sopra le previsioni. Sul fronte delle materie prime il petrolio resta debole con il wti sempre sotto i 70 dollari al barile e il brent a ridosso dei 75 dollari.