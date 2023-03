Borsa: l'Europa chiude in rialzo in attesa della Fed

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Le Borse europee chiudono fiacche con gli investitori che attendono le decisioni della Fed sulla politica monetaria. I principali listini sono stati appesantiti dal calo delle banche e dell'energia. Seduta in rialzo per i rendimenti dei titoli di Stato e per l'euro che passa di mano a 1,0792 sul dollaro.

Concludono le contrattazioni in positivo Londra (+0,41%), Parigi (+0,26%) e Francoforte (+0,14%). (ANSA).