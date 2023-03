Yellen, Usa pronti ad agire per proteggere le banche piccole

Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire per proteggere le banche più piccole con azioni drastiche come quelle recenti prese per Silicon Valley Bank e Signature Bank, per le quali sono stati assicurati tutti i depositi.



Lo afferma il segretario al Tesoro, Janet Yellen, secondo gli estratti del discorso che pronuncerà all'American Banker Association. "Il nostro intervento è stato necessario per proteggere il sistema bancario e azioni simili potrebbero essere assicurate se le banche più piccole saranno oggetto di una fuga dei depositi che pone il rischio di contagio", afferma Yellen.