Spread Btp-Bund chiude in calo a 182, salgono i rendimenti

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Chiusura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund, che termina la seduta in flessione di 4 punti base, a quota 182, in un clima di ridotta avversione al rischio. Il rendimento del decennale italiano è invece salito di 12 punti base, al 4,107%, in una giornata che ha visto i rendimenti dell'Eurozona riprendere quota dopo le forti flessioni registrate nelle ultime sedute in scia alla paura scatenata sui mercati dalla crisi del Credit Suisse. (ANSA).