Poste: circa 50 milioni di euro di frodi sventate nel 2022

Nel 2022 Poste Italiane ha sventato tentativi di frode per circa 50 milioni di euro, gestendo oltre un milione di segnalazioni. Sono i dati diffusi da Poste in occasione dell'inaugurazione del nuovo Fraud

Prevention Center.



Sempre nel 2022, grazie all'azione di prevenzione, nel segmento delle carte di pagamento è diminuita del 50% l'incidenza delle frodi ai danni dei clienti di Poste, pari allo 0.0015% del totale, in controtendenza rispetto all'aumento del 90% registrato nello stesso periodo a livello mondiale.