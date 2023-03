Piazza Affari chiude in volata con le banche (+2,53%)

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni con un balzo del 2,53%, a 26.554 punti.



A trainare il listino milanese sono state le ricoperture sul comparto bancario, dopo che l'acquisizione del Credit Suisse da parte di Ubs ha allentato i timori sulla stabilità del comparto del credito nell'Eurozona.



Saipem (+7,6%), Unicredit (+7%), Fineco (+5,4%) e Bper (+4,9%) hanno chiuso in testa al listino milanese.