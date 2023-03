Mutui: serve reddito più alto del 27% rispetto a un anno fa

Per comprare la stessa casa tramite mutuo oggi serve un reddito più alto del 27% rispetto a dodici mesi fa. E' quanto emerge da un'analisi di Facile.it che indica come, con i tassi di interesse attuali, il 18,6% dei mutuatari che lo scorso anno hanno chiesto il finanziamento oggi non avrebbe i requisiti per presentare domanda, , vale a dire non soddisferebbe il rapporto tra rata e reddito (normalmente pari a circa uno a tre) usato dalle banche come criterio di selezione.



Guardando al rapporto rata/reddito dei mutuatari che hanno chiesto un mutuo a febbraio 2022, Facile.it ha stimato che, a parità di importo, con i tassi attuali quasi uno su cinque di quei richiedenti non sarebbe riuscito ad ottenere il finanziamento. Questa quota "potrebbe salire ulteriormente nei prossimi mesi se i tassi continueranno ad aumentare", si legge nello studio.



"Guardando ad esempio ai migliori tassi disponibili online, a febbraio 2022 la rata mensile di un mutuo standard a tasso fisso (126.000 euro al 70% da restituire in 25 anni) era pari a 482 euro; questo significa che il richiedente, per ottenere il finanziamento, doveva avere un reddito netto mensile disponibile pari ad almeno 1.450 euro. Oggi, per lo stesso finanziamento, la miglior rata mensile è pari a 615 euro e il richiedente, per ottenere il mutuo, dovrebbe avere un reddito disponibile di almeno 1.845 euro, il 27% più alto rispetto allo scorso anno", continua il testo. L'alternativa è quella di orientarsi su importi più contenuti o allungare la durata del finanziamento.