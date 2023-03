Il quinto socio di First Republic liquida la sua quota

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Alecta, il più grande fondo pensione svedese, ha venduto il 15 marzo l'intera quota in First Republic Bank, registrando una perdita di 7,5 miliardi di corone svedesi, pari a circa 680 milioni di euro. "L'incertezza sul futuro della banca era troppo grande, in parte a causa del fatto che il rating dell'istituto è stato tagliato a spazzatura", ha detto il ceo, Magnus Billing a Bloomberg. Alecta, che aveva iniziato ad acquistare azioni di First Republic nel 2019, era il quinto più grande azionista della banca. Il fondo pensione, che gestisce i risparmi di 2,6 milioni di svedesi, era già sulla graticola per aver perso 1,1 miliardi di dollari investendo in Svb e Signature. (ANSA).