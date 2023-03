Gas: apre in calo a 38,5 euro, da inizio anno sfiora -50%

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Avvio in calo per il gas con gli operatori che guardano alle temperature superiori alla media stagionale, al minor impatto sugli stoccaggi ed all'incremento dei flussi di Gnl in arrivo in Europa.

Ad Amsterdam le quotazioni cedono il 2% a 38,5 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo registra un calo che sfiora il 50%. (ANSA).