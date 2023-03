Fisco: Leo, l'obiettivo è ampliare il primo scaglione Irpef

"Ampliare lo scaglione della prima aliquota". E' questo l'obiettivo su cui si sta orientando il governo per la riforma fiscale, per dare il massimo beneficio possibile a dipendenti e pensionati.



Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. In vista dei calcoli della Ragioneria sui costi delle varie ipotesi, Leo ha ribadito la sua "prudenza". "Vedremo dove si fermerà l'asticella", ha aggiunto.