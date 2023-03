Edison: accelera su rinnovabili con 5 miliardi investimenti

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Edison accelera nella realizzazione di nuova capacità rinnovabile al servizio della decarbonizzazione del Paese, attraverso 5 miliardi di euro di investimenti per accrescere la capacità green installata del gruppo dagli attuali 2 Gw a 6 Gw.

Obiettivo del piano di sviluppo è di accrescere di 1 Gw ulteriore l'installato eolico, quello fotovoltaico di 2 Gw e di dedicare 1 Gw allo sviluppo di rinnovabili per la produzione di idrogeno verde e ai sistemi di accumulo dell'energia (come le batterie e, in particolare, i pompaggi).

Edison ha un parco di produzione altamente sostenibile e flessibile distribuito su tutto il territorio nazionale, con cui assicura circa il 7% della domanda di energia elettrica.

"Rafforziamo il nostro impegno nell'accompagnare il Paese nella sfida della transizione energetica". Così Marco Stangalino, executive vice president e direttore power asset Edison. "Entro il 2030 - ha concluso - la generazione green rappresenterà il 40% del nostro mix produttivo in uno sforzo importante di decarbonizzazione" (ANSA).